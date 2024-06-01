Арина Соболенко в пятый раз подряд обыграла Паулу Бадосу

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в пятый раз подряд обыграла испанскую теннисистку Паулу Бадосу (139-я в рейтинге WTA).

Соболенко и 26-летняя Бадоса не раз называли друг друга лучшими подругами в WTA-туре. В личных встречах счёт у них стал 5-2 в пользу Соболенко. Белорусская теннисистка сейчас занимает второе место в мировом рейтинге, на её счету 14 титулов WTA в карьере. В прошлом году она дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала.

Победы Арины Соболенко над Паулой Бадоса:

2024 — Штутгард (грунт) второй круг

2024 — Майами (хард) второй круг

2023 — Штутгард (грунт) 1/4 финала

2022 — Штутгард (грунт) 1/2 финала

2021 — Игровой чемпионат WTA (Гвадалахара) группа Чичен-Ица

Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница матча 12-й ракетки мира Мэдисон Кис и Эммы Наварро (24-я в рейтинге WTA).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.