Рыбакина после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» заявила, что испытывает проблемы со сном

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» высказалась о своём состоянии на пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге Рыбакина (4) со счётом 6:4, 6:2 обыграла бельгийку Элисе Мертенс (25).

— Какая поверхность будет для вас лучшей через пять лет?

— Думаю, я на любой поверхности могу играть. Если смотреть на результаты, то трава — моя любимая, потому что она быстрая. На харде я тоже показывала хорошие результаты в Австралии и всё такое. Думаю, я на всех поверхностях могу хорошо играть, главное — здоровье.

— Насколько вы сейчас здоровы? Вы пропустили Рим, на 100% себя чувствуете?

— Есть небольшие проблемы со сном, пришлось пропускать турниры. Ещё аллергии и всё такое. Сейчас я чувствую себя хорошо.

— В прошлом году вы здесь снялись по ряду причин. Не пытались понять глубинные причины того, что с вами происходит?

— Нет.

— А какие именно проблемы со сном?

— Думаю, всем нелегко спать, когда много работаешь. Получается, и восстанавливаешься не лучшим образом.

— Во Франции с этим хуже или везде так?

— Везде так.

— Вы работаете со специальным консультантом по сну?

— Ребят, ну у всех бывают трудности. Это может быть что угодно. Не знаю, что ещё на это ответить.