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Медведев — Махач: россиянин на тай-брейке выиграл первый сет третьего круга «Ролан Гаррос»

Медведев — Махач: россиянин на тай-брейке выиграл первый сет третьего круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках матча третьего круга мужской части встречаются пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и 34-я ракетка мира, чешский теннисист Томаш Махач.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:50 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		2
7 7 		1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Томаш Махач в третьем круге «Ролан Гаррос».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Томаша в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году, когда был первой ракеткой мира — 6:3, 6:2. Отметим, что на прошлой неделе чех взял верх над нынешним первым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем — 6:4, 0:6, 6:1 в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная таблица «Ролан Гаррос» - 2024
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