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Грачёва высказалась о том, что спела французский гимн после выхода в 1/8 финала «РГ»

Грачёва высказалась о том, что спела французский гимн после выхода в 1/8 финала «РГ»
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88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, высказалась о том, как спела французский гимн вместе с болельщиками, сидящими на трибунах, после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

— После матча вы спели «Марсельезу» вместе с трибунами.
— Я до конца жизни буду помнить этот момент. После интервью мне сказали, что это мой первый «Ролан Гаррос» в качестве француженки, с французскими трибунами. Я сказала да. Не верится, какая потрясающая была атмосфера, — сказала Грачёва на пресс-конференции после матча.

Напомним, следующей соперницей Грачёвой на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Питон Стирнс из США.

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