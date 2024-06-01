Экс-россиянка Грачёва рассказала, планирует ли она выступать на ОИ-2024 за Францию

88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, рассказала, планирует ли она выступать на ближайших ОИ за сборную Франции, за которую она уже была заиграна ранее в этом сезоне.
— Вы же и на Олимпиаду квалифицируетесь?
— Возможно.
— Наверняка.
— Я не знаю, примут меня или нет. Я спрошу. Посмотрим, — сказала Грачёва на пресс-конференции после матча.
Напомним, сегодня, 1 июня, Грачёва впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. В этой стадии она может встретиться с россиянкой Миррой Андреевой или Питон Стирнс из США.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий.