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Вихлянцева: матч Соболенко и Бадосы всегда ждёт теннисная общественность

Вихлянцева: матч Соболенко и Бадосы всегда ждёт теннисная общественность
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что матч второй ракетки мира Арины Соболенко и испанки Паулы Бадосы — это ожидаемое событие и в этом поединке белоруске удалось показать хороший теннис.

«Матч Арины Соболенко и Паулы Бадосы всегда ждёт теннисная общественность. Его ожидают медиа, ведь девушки являются лучшими подругами в туре. Белоруска и испанка часто выкладывают совместные фотографии, тренируются друг с другом. Первый сет сегодняшнего противостояния был нервным. В целом поединок был непростым, однако Соболенко смогла обыграть противницу и переломить ход встречи. Вторая партия далась Арине легко. В ней она продемонстрировала свою игру, свой хороший теннис. На протяжении всего Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира показывает отличные выступления. Надеюсь, что Соболенко сможет выйти в решающие стадии «Ролан Гаррос», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by

Напомним, в жизни Бадоса и Соболенко лучшие подруги, они постоянно поддерживают друг друга и часто выкладывают совместные фото.

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