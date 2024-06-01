Карлос Алькарас дал прогноз на финал Лиги чемпионов, где сыграет его любимая команда

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас дал прогноз на финал «Лиги чемпионов», в котором сыграют «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

«Будем болеть за «Реал». Не помню, кто стал MVP в 2022 году, но гол забил Винисиус. Думаю, он проведёт отличную игру и станет ключевым футболистом. Мой прогноз… Полагаю, что «Боруссия» будет атаковать, они забьют, так что 2:1 в пользу «Реала», – приводит слова Алькараса COPE.

Отметим, что Карлос Алькарас является давним болельщиком мадридского «Реал». Ранее клуб поздравлял теннисиста с победой на турнирах «Большого шлема» и других значимых турнирах.

Напомним, финальный матч состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.