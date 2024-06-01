Медведев — Махач: россиянин выиграл второй сет в матче «РГ», сделав брейк при 5:5

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня. В рамках матча третьего круга мужской части встречаются пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и 34-я ракетка мира, чешский теннисист Томаш Махач.

Второй сет завершился со счётом 7:5 в пользу россиянина. Ранее он также выиграл первый сет матча на тай-брейке — 7:6 (7:4).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Томаш Махач в третьем круге «Ролан Гаррос».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Томаша в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2022 году, когда был первой ракеткой мира — 6:3, 6:2. Отметим, что на прошлой неделе чех взял верх над нынешним первым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем — 6:4, 0:6, 6:1 в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве.