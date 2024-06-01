Соболенко ответила, сколько времени нужно после матча, чтобы снова «подружиться» с Бадосой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос журналистов о том, сколько времени нужно после матча, чтобы заново «подружиться» с Паулой Бадосой, которую она ранее обыграла в матче третьего круга в двух сетах со счётом 7:5, 6:1.
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«Обычно пару минут – мы встречаемся в зале, и у нас всё хорошо. У нас хорошо получается разделять игру и дружбу. На корте мы соперницы, а за его пределами – друзья. Обычно хватает пары минут, но я только что её видела и она казалась немного злой. Но нет, у нас правда хорошо получается разделять игру и дружбу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница американского дерби 1/16 финала между 12-й ракеткой мира Мэдисон Кис и Эммой Наварро (24-я в рейтинге WTA).
- 1 июня 2024
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