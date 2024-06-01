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Соболенко ответила, сколько времени нужно после матча, чтобы снова «подружиться» с Бадосой

Соболенко ответила, сколько времени нужно после матча, чтобы снова «подружиться» с Бадосой
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос журналистов о том, сколько времени нужно после матча, чтобы заново «подружиться» с Паулой Бадосой, которую она ранее обыграла в матче третьего круга в двух сетах со счётом 7:5, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
Паула Бадоса
139
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Обычно пару минут – мы встречаемся в зале, и у нас всё хорошо. У нас хорошо получается разделять игру и дружбу. На корте мы соперницы, а за его пределами – друзья. Обычно хватает пары минут, но я только что её видела и она казалась немного злой. Но нет, у нас правда хорошо получается разделять игру и дружбу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница американского дерби 1/16 финала между 12-й ракеткой мира Мэдисон Кис и Эммой Наварро (24-я в рейтинге WTA).

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