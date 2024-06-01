Арина Соболенко высказалась о плаче Свёнтек после победы над Осакой во втором круге «РГ»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о плаче первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши после победы над Наоми Осакой во втором круге «Ролан Гаррос».

«Видела видео и полностью её понимаю. Был очень тяжёлый матч, она легко могла его проиграть. Думаю, она просто выплёскивала накопившееся напряжение. Думаю, я бы так же сделала. В теннисе много давления, но только если ты на нём фокусируешься. Лично я стараюсь фокусироваться на себе, на том, чтобы становиться лучше, в каждом матче показывать свой лучший теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, после матча во время заминки в зале Свёнтек неожиданно начала плакать. Позднее она сказала, что её просто переполняли эмоции, так как во время матча она проигрывала 2:5 в решающем сете и думала, что вылетит с турнира.