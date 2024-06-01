Арина Соболенко рассказала, какую музыку слушает перед матчами

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что перед матчами слушает случайные песни, которые попадаются в её плейлисте.

«Вау, боже. Это очень сложный вопрос, потому что я не слушаю что-то определённое. Сегодня у меня был просто случайный плейлист с разными песнями – и попса, и кантри. Эминем был, Imagine Dragons, в общем, от рэпа до поп-музыки. Перед матчем всегда слушаю самую разную музыку», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, Соболенко сегодня, 1 июня, сыграла в третьем круге Открытого чемпионата Франции с Паулой Бадосой. Белоруска пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос», в пятый раз подряд обыграв испанку и по совместительству свою лучшую подругу.