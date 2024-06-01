Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Томаша Махача

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, он в четырёх сетах обыграл чеха Томаша Махача, занимающего 34-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 3 часа 24 минуты. Российский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил девять двойных ошибок и выполнил 14 эйсов. Чех сделал две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).
Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Даниил Медведев сыграет с победителем матча между 11-й ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии и немцем Ян-Леннардом Штруффом (41-й в рейтинге ATP).
- 1 июня 2024
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