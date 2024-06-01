Элина Аванесян на тай-брейке выбила Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в трёх сетах на тай-брейке обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).
|1
|2
|3
|
|3
|6 6
|
|6
|7 10
Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 55 минут. Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%), не допустила двойных ошибок и выполнила два эйса. Китаянка сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).
По ходу матча Аванесян отыграла сет и брейк. Россиянка второй год подряд вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Элина Аванесян сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии и чемпионкой турнира «Большого шлема» Бьянкой Андрееску (ныне 228-я в рейтинге WTA).
- 1 июня 2024
-
20:36
-
20:21
-
20:20
-
19:58
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:14
-
18:31
-
18:21
-
18:11
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:31
-
17:24
-
16:59
-
16:49
-
16:45
-
16:39
-
16:04
-
15:57
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:16
-
15:09
-
14:56
-
14:55
-
14:18
-
14:17
-
13:49
-
13:42
-
13:19
-
13:15