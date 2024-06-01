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Элина Аванесян на тай-брейке выбила Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Элина Аванесян на тай-брейке выбила Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в трёх сетах на тай-брейке обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 12:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 6
3 		6 7 10
         
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 55 минут. Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%), не допустила двойных ошибок и выполнила два эйса. Китаянка сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).

По ходу матча Аванесян отыграла сет и брейк. Россиянка второй год подряд вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Элина Аванесян сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии и чемпионкой турнира «Большого шлема» Бьянкой Андрееску (ныне 228-я в рейтинге WTA).

Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
Таблица «Ролан Гаррос» (ж)
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