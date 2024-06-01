Соболенко рассказала про традицию расписываться на голове Джейсона Стейси

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, почему расписывается на голове у Джейсона Стейси, своего тренера по физической подготовке.

«Да, сегодня я снова расписалась на голове у Джейсона. Кажется, я начала делать это со старта Australian Open. Мы все встаём в круг, мы с Джейсоном – в серединке, я расписываюсь у него на голове, а на фоне играет классическая музыка. Ох, нет. Не знаю. Как-то это началось… Не хочу ругаться матом, стараюсь лучше подбирать слова. Но нам нравится делать всякие странные штуки. Так вот, это началось, а затем я выиграла турнир и сказала Джейсону, что надо продолжать эту традицию. Хотела делать так на каждом турнире, на каждом матче, но он сказал, что оставим эту традицию только на «Шлемах». Пока что мы её поддерживаем», — сказала Соболенко на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, Соболенко сегодня обыграла 139-ю ракетку мира Паулу Бадосу из Испании. В жизни теннисистки являются лучшими подругами.