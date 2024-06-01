Андреева — Стирнс: россиянка уверенно выиграла первый сет матча 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, проходит матч 1/16 финала «Ролан Гаррос», в котором играет 38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей является 62-я ракетка мира Питон Стирнс из США. Россиянка выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Питон Стирнс в матче 1/16 финала «Ролан Гаррос».

Отметим, что спортсменки всего раз встречались друг с другом на корте. Это произошло в феврале 2024 года на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Тогда сильнее оказалась Стирнс — 6:2, 2:6, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.