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Андреева — Стирнс: россиянка уверенно выиграла первый сет матча 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Андреева — Стирнс: россиянка уверенно выиграла первый сет матча 1/16 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, проходит матч 1/16 финала «Ролан Гаррос», в котором играет 38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Её соперницей является 62-я ракетка мира Питон Стирнс из США. Россиянка выиграла стартовый сет встречи со счётом 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:10 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Питон Стирнс в матче 1/16 финала «Ролан Гаррос».

Отметим, что спортсменки всего раз встречались друг с другом на корте. Это произошло в феврале 2024 года на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Тогда сильнее оказалась Стирнс — 6:2, 2:6, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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