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Селиваненко оценил уровень игры Арины Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос»

Селиваненко оценил уровень игры Арины Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко заявил, что Арина Соболенко показала хорошую игру, но в тенисе всегда есть место неожиданным результатам.

«Тема игры против подруг в туре уже многократно обсуждалась и комментировалась самими девушками. Все личные отношения заканчиваются с первой подачей в матче. Что касается последующих кругов, то если Арина играет в свою обычную игру, то, конечно, ей мало кто может противостоять. Но в теннисе всегда есть место неожиданным результатам, каждый год случаются встречи, результаты которых изначально было сложно предположить», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, Соболенко сыграла с Паулой Бадосой из Испании. Обе спортсменки являются подругами, но это не мешает им играть, после поединков они быстро вновь начинают общаться.

Белоруска обыграла испанку пятый раз подряд.

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