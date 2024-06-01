Александр Зверев на тай-брейке пятого сета обыграл Грикспора и вышел в 1/8 финала «РГ»

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с трудом вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Сегодня, 1 июня, он в пяти сетах обыграл Таллона Грикспора, занимающего 25-е место в рейтинге ATP, со счётом 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3).
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Спортсмены провели на корте 4 часа 15 минут. Немецкий теннисист реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 (28%), допустил пять двойных ошибок и выполнил 10 эйсов. Нидерландский спортсмен сделал шесть двойных ошибок, выполнил пять подач навылет и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных (40%).
Отметим, что в решающем сете Александр Зверев проигрывал 4:1, но смог довести счёт до тай-брейка.
Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Александр Зверев сыграет с победителем матча между 13-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании и Йозефом Коваликом из Словакии (145-й в рейтинге ATP).
- 1 июня 2024
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