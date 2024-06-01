Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с экс-россиянкой Грачёвой

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в двух сетах обыграла американку Питон Стирнс, занимающую 62-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 7 минут. Российская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 (50%) и выполнила два эйса. Американка не выполнила ни одной подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). Также обе спортсменки сделали по две двойные ошибки.

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Мирра Андреева сыграет с 88-й ракеткой мира бывшей российской теннисисткой Варварой Грачёвой, ныне представляющей Францию.