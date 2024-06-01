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Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с экс-россиянкой Грачёвой

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с экс-россиянкой Грачёвой
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38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в двух сетах обыграла американку Питон Стирнс, занимающую 62-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:10 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 7 минут. Российская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 (50%) и выполнила два эйса. Американка не выполнила ни одной подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). Также обе спортсменки сделали по две двойные ошибки.

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Мирра Андреева сыграет с 88-й ракеткой мира бывшей российской теннисисткой Варварой Грачёвой, ныне представляющей Францию.

Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
Таблица «Ролан Гаррос» (ж)
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