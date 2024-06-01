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Элина Аванесян не проиграла за свою карьеру ни одного матча теннисисткам из топ-15

Элина Аванесян не проиграла за свою карьеру ни одного матча теннисисткам из топ-15
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Российская теннисистка, 70-я ракетка Элина Аванесян не проиграла ни одного матча соперницам из топ-15 мирового рейтинга.

Всего она сыграла с пятью теннисистками, которые находятся выше 15-й строчки в рейтинге. В 2023 году это была Белинда Бенчич из Швейцарии на 12-й строчке мирового рейтинга на «Ролан Гаррос» и россиянка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира в Берлине. В 2024 году соперницами стали восьмая на тот момент ракетка мира гречанка Мария Саккари во время Australian Open и шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в Майами.

Напомним, сегодня, 1 июня, Аванесян сыграла с китаянкой Чжэн Циньвэнь и во время тай-брейка вырвала победу у соперницы. Сейчас теннисистка из Китая является восьмой ракеткой мира и тоже не выходит за пределы топ-15.

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