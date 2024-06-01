Де Минор станет соперником лучшего теннисиста России Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист, 11-я ракетка мира Алекс де Минор станет соперником пятой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева. В третьем круге за 2 часа 58 минут чистого времени австралиец Алекс де Минор выиграл в четырёх сетах у немца Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 6:4, 6:3, 6:3 и вышел в четвёртый круг.

Всего между теннисистами было восемь личных встреч, последняя в 2023 году завершилась победой россиянина. В случае победы на матче в четвёртом круге «Ролан Гаррос» Медведев одержит третью подряд победу над де Минором.

Всего из восьми встреч российский теннисист шесть раз одерживал победу над соперником.

Сегодня, 1 июня, Медведев на тай-брейке обыграл Томаша Махача, который ранее в Женеве победил первую ракетку мира Новака Джоковича.