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Аванесян: мне всё равно, с кем играть в четвёртом круге. Буду показывать максимум

Аванесян: мне всё равно, с кем играть в четвёртом круге. Буду показывать максимум
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70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян высказалась о будущем матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, там россиянка встретится с 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии.

«Дождь на меня никак не повлиял. В перерыве физио меня полечил, потом попили чай, поиграли в UNO.

Мне очень нравится играть с топ-игроками, чувствую мотивацию. За последний год я сильно прибавила, сказывается работа, которую мы делаем. Мне всё равно, с кем играть в четвёртом круге. Буду показывать максимум. У меня 5:0 с игроками топ-15? Неплохо!» — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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