Дмитриева прокомментировала выход Андреевой в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о победе россиянки Мирры Андреевой в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с американкой Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:1.

«Матч Мирры со Стирнс — это детское успокоение. Мирра намного была сильнее. Не ожидала, что американка будет такой слабой. У неё неплохие удары, но никакой точности и нет смысла никакого в её игре.

Мирра в своём стиле. Для неё это был небольшой отдых после тяжелейшей встречи с Азаренко. Там она всё время была под натиском соперницы, а сегодня была хозяйкой положения. Это был не женский теннис, а я бы сказала, что детский. Мирра владела ситуацией. Прекрасно перемещалась и видела корт. Для своего опыта и возраста она показывает достаточно стабильную и интересную игру», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.