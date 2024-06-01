Дмитриева прокомментировала выход Андреевой в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о победе россиянки Мирры Андреевой в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с американкой Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:1.
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«Матч Мирры со Стирнс — это детское успокоение. Мирра намного была сильнее. Не ожидала, что американка будет такой слабой. У неё неплохие удары, но никакой точности и нет смысла никакого в её игре.
Мирра в своём стиле. Для неё это был небольшой отдых после тяжелейшей встречи с Азаренко. Там она всё время была под натиском соперницы, а сегодня была хозяйкой положения. Это был не женский теннис, а я бы сказала, что детский. Мирра владела ситуацией. Прекрасно перемещалась и видела корт. Для своего опыта и возраста она показывает достаточно стабильную и интересную игру», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 июня 2024
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