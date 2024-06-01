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Элина Аванесян прокомментировала выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Элина Аванесян прокомментировала выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян высказалась о победе в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Россиянка на тай-брейке выбила китаянку Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 12:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 6
3 		6 7 10
         
Элина Аванесян
70
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

«После 5:5 в третьем сете думала о том, чтобы не сдаваться. Пыталась подбодрить себя, поддержать. Очень много мыслей было в голове. Пыталась концентрироваться на каждом розыгрыше. Помогла поддержка команды. Не могу сказать, что меня зажало при подачах на матч. Соперница хорошо отыграла эти геймы», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Известно, что за всю карьеру россиянка не проиграла ни одной теннисистке из топ-15. За два сезона она пять раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 15-й строчки мирового рейтинга.

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