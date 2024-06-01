Элина Аванесян прокомментировала выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян высказалась о победе в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Россиянка на тай-брейке выбила китаянку Чжэн Циньвэнь и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«После 5:5 в третьем сете думала о том, чтобы не сдаваться. Пыталась подбодрить себя, поддержать. Очень много мыслей было в голове. Пыталась концентрироваться на каждом розыгрыше. Помогла поддержка команды. Не могу сказать, что меня зажало при подачах на матч. Соперница хорошо отыграла эти геймы», — сказала Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Известно, что за всю карьеру россиянка не проиграла ни одной теннисистке из топ-15. За два сезона она пять раз встречалась с теннисистками, которые находятся выше 15-й строчки мирового рейтинга.