Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Махача на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Напомним, россиянин оказался сильнее чешского спортсмена Томаша Махача со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.
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«У Медведева получился очень тяжёлый матч. Его соперник молодой и очень перспективный чешский игрок. Махач играет активно, жёстко, резко. Играет разнообразнее Медведева. Махачу не хватает уверенности в себе, это придёт с победами в ближайшее время.
Даня в своём силе: подбирал всё время ответные разнообразные удары. Играл в полузащите и редко нападал. Медведеву очень помогла подача. В самый нужный момент подача его спасала. Даня выиграл очень трудную встречу, буквально одним-двумя мячами. Выиграл он не сам, а за счёт ошибок соперника», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 июня 2024
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