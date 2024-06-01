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Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Махача на «Ролан Гаррос»

Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Махача на «Ролан Гаррос»
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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Напомним, россиянин оказался сильнее чешского спортсмена Томаша Махача со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:50 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		5 6 4
7 7 		7 1 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«У Медведева получился очень тяжёлый матч. Его соперник молодой и очень перспективный чешский игрок. Махач играет активно, жёстко, резко. Играет разнообразнее Медведева. Махачу не хватает уверенности в себе, это придёт с победами в ближайшее время.

Даня в своём силе: подбирал всё время ответные разнообразные удары. Играл в полузащите и редко нападал. Медведеву очень помогла подача. В самый нужный момент подача его спасала. Даня выиграл очень трудную встречу, буквально одним-двумя мячами. Выиграл он не сам, а за счёт ошибок соперника», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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