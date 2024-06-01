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Хуркач прокомментировал победу над Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»

Хуркач прокомментировал победу над Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Польский теннисист, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал, тяжело ли играть с перерывами из-за непогоды во Франции.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:35 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6
3 		6 0 6 1
             
Денис Шаповалов
118
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«На самом деле это довольно сложно. В первом матче, который я сыграл, мне это удалось очень хорошо. Со среды каждый день с 8 утра и до позднего вечера я жду возможности поиграть. Потом матчи прекращают. Затем вы идете снова. Трудно предсказать погоду. Дождь то лил, то не лил. Просто старался привести себя в спокойное состояние и сосредоточиться на других вещах. Если продолжать концентрироваться только на теннисе, то потеряете много энергии. Сменить корт было довольно сложно. На каждом корте играют немного по-своему. Возможно, трибуны здесь немного ближе, и мяч отскакивает иначе, чем у Симонны Матье… ты просто продолжаешь бороться и стараешься показать себя как можно лучше», — сказал Хуркач на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Хуркач обыграл канадца Дениса Шаповалова вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Теперь ему предстоит встретиться с бельгийцем Зизу Бергсом или болгаром Григор Димитров.

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