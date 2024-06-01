Хуркач прокомментировал победу над Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»

Польский теннисист, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал, тяжело ли играть с перерывами из-за непогоды во Франции.

«На самом деле это довольно сложно. В первом матче, который я сыграл, мне это удалось очень хорошо. Со среды каждый день с 8 утра и до позднего вечера я жду возможности поиграть. Потом матчи прекращают. Затем вы идете снова. Трудно предсказать погоду. Дождь то лил, то не лил. Просто старался привести себя в спокойное состояние и сосредоточиться на других вещах. Если продолжать концентрироваться только на теннисе, то потеряете много энергии. Сменить корт было довольно сложно. На каждом корте играют немного по-своему. Возможно, трибуны здесь немного ближе, и мяч отскакивает иначе, чем у Симонны Матье… ты просто продолжаешь бороться и стараешься показать себя как можно лучше», — сказал Хуркач на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Хуркач обыграл канадца Дениса Шаповалова вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Теперь ему предстоит встретиться с бельгийцем Зизу Бергсом или болгаром Григор Димитров.