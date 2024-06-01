Даниил Медведев оценил игру Томаша Махача

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре Томаша Махача, занимающего 34-е место в рейтинге ATP. Сегодня, 1 июня, Медведев победил Махача в матче третьего круга «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

«Махач отыграл отлично. На уровне топ-10. Обычно он чуть больше промахивается. Когда он в очередной раз пробивал виннер, я думал: «Чёрт, я смотрел твой матч два дня назад, ты промахивался в таких ситуациях!»

Он может пойти очень далеко, если будет продолжать так», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Спортсмены провели на корте 3 часа 24 минуты. Российский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил девять двойных ошибок и выполнил 14 эйсов. Чех сделал две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).