Четыре россиянина сыграют в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, завершились матчи третьего круга на грунтовом турнире «Ролан Гаррос», по итогу которого определились участники 1/8 финала турнира.

Среди женщин в четвёртом круге выступит 70-я ракетка мира Элина Аванесян, выбившая на тай-брейке китаянку Чжэн Циньвэнь. Ранее Аванесян заявляла, что готова показать уровень тенниса выше, чем был в прошлом году.

Также в следующий круг Открытого чемпионата Франции прошли 41-я ракетка мира Анастасия Потапова и 38-я ракетка мира Мирра Андреева.

Среди мужчин россиянин Даниил Медведев встретится в четвёртом круге с Алексом де Минором, который обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Завершили своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024 после третьего круга Андрей Рублёв и Павел Котов.