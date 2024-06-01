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Даниил Медведев объяснил провал в третьем сете в матче с Махачем

Даниил Медведев объяснил провал в третьем сете в матче с Махачем
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре с чехом Томашем Махачем, занимающим 34-е место в рейтинге ATP. Сегодня, 1 июня, Медведев победил Махача в матче третьего круга «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:50 МСК
Томаш Махач
34
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		5 6 4
7 7 		7 1 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Что случилось в третьем сете? Сразу повёл с брейком, а потом проиграл шесть геймов подряд.
— В первых двух сетах я играл на пределе, он заставлял меня это делать. Я играл круто, за счёт этого и выиграл их. А в третьем плохо сыграл гейм при 1:0, а потом не выдержал своего же уровня, а он продолжал играть хорошо. Рад, что в четвёртом смог заново собраться, отыграл на пределе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Спортсмены провели на корте 3 часа 24 минуты. Российский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил девять двойных ошибок и выполнил 14 эйсов. Чех сделал две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).

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