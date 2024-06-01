«Это будет весёлый матч». Медведев — об 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Алексом де Минором

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей игре в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос» с 11-й ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

«Впервые сыграю с Алексом на грунте. Это будет весёлый матч. Мы оба отлично защищаемся, хотя и атаковать умеем хорошо, но мы не можем решить всё в один удар. Поэтому будет интересно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что ранее, в 1/16 финала «Ролан Гаррос» Медведев оказался сильнее Томаша Махача, занимающего 34-е место в рейтинге ATP, — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии.