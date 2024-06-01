Медведев назвал необычный фактор, который позволил ему выиграть матч 1/8 финала «РГ»
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал необычный фактор, который позволил ему победить в матче 1/16 финала «Ролан Гаррос».
«Голубь прилетел на корт очень вовремя. Это дало мне на 15 секунд больше выдохнуть. Но я надеюсь, что с птицей всё хорошо. Судья сделал хорошую работу, взял птичку очень элегантно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что ранее, в 1/16 «Ролан Гаррос» Медведев оказался сильнее Томаша Махача, занимающего 34-е место в рейтинге ATP, — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 15:50 МСК
34
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 3
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|7
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии.
Комментарии
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