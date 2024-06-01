Медведев назвал необычный фактор, который позволил ему выиграть матч 1/8 финала «РГ»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал необычный фактор, который позволил ему победить в матче 1/16 финала «Ролан Гаррос».

«Голубь прилетел на корт очень вовремя. Это дало мне на 15 секунд больше выдохнуть. Но я надеюсь, что с птицей всё хорошо. Судья сделал хорошую работу, взял птичку очень элегантно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что ранее, в 1/16 «Ролан Гаррос» Медведев оказался сильнее Томаша Махача, занимающего 34-е место в рейтинге ATP, — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии.