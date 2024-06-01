Медведев объяснил, почему Жиль Симон важен для него в команде

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему его второй тренер Жиль Симон важен для него в команде.

«Симон нужен в команде, чтобы добавить ещё больше ментальности победителя. Это важно. А ещё он подсказывает много технических и тактических деталей, которые могут чуть поменять мою игру. Ничего сумасшедшего, но очень продуктивная работа», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, бывший французский теннисист Симон вошёл в команду пятой ракетки мира Медведева в 2024 году, хотя ранее теннисисты не раз сталкивались друг с другом на корте.

Отметим, в следующем раунде Медведев сыграет с Алексом де Минором из Австралии. Россиянин уже успел высказаться о предстоящем поединке, сказав, что он будет.