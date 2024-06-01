Мирра Андреева рассказала, в чём помогает её тренер Кончита Мартинес

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в чём ей помогает её тренер Кончита Мартинес.

«Мой тренер Кончита очень здорово разбавляет атмосферу, когда мне лень ждать из-за дождя, говорит: «Да ты же всё это любишь! Пойдём поиграем в UNO». Она мне очень помогла себя разрядить. Всё воспринимается на позитиве»», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 благодаря победе в двух сетах над американкой Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.