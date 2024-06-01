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«Соперница играла очень агрессивно». Андреева — о матче с американкой Стирнс

«Соперница играла очень агрессивно». Андреева — о матче с американкой Стирнс
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Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева рассказала, каким был характер игры с американкой Питон Стирнс.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:10 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Непростой матч. Было тяжело себя заставить, потому что меняли расписание. Было тяжело заставить себя разбегаться. Соперница играла очень агрессивно.

Потом уже приспособилась, пыталась возвращать мячи в корт. Но не сказала бы, что сегодня был день, когда всё попадала. Я просто себя переборола», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 1 июня, Андреева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она одна из четырёх теннисистов из России, которые продолжат своё выступление на турнире. Андреева уже превзошла свой прошлогодний результат – в 2023 году она выбыла в третьем круге.

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