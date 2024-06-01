«Соперница играла очень агрессивно». Андреева — о матче с американкой Стирнс
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Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева рассказала, каким был характер игры с американкой Питон Стирнс.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:10 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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62
Питон Стирнс
П. Стирнс
«Непростой матч. Было тяжело себя заставить, потому что меняли расписание. Было тяжело заставить себя разбегаться. Соперница играла очень агрессивно.
Потом уже приспособилась, пыталась возвращать мячи в корт. Но не сказала бы, что сегодня был день, когда всё попадала. Я просто себя переборола», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 1 июня, Андреева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она одна из четырёх теннисистов из России, которые продолжат своё выступление на турнире. Андреева уже превзошла свой прошлогодний результат – в 2023 году она выбыла в третьем круге.
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