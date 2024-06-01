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Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева высказалась о победе в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Россиянка без проблем обыграла американку Питон Стирнс, занимающую 62-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1 и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:10 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Питон Стирнс
62
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Очень довольна своей игрой. Пыталась просто наслаждаться, не думала о деталях. Я рада, что достигла четвёртого круга на «Шлемах» на всех покрытиях. Рада в принципе быть здесь.

Я прибавила в стабильности во всём. В теннисе, в ментальности. Я знаю, как я могу играть. Не скажу, что у меня много опыта, но я знаю, что такое атмосфера, турниры. Теперь мне легче выходить на большие корты», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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