Андреева: у нас все играют в UNO, но я хочу всех научить играть в дурака

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что хотела бы научить всех играть в карты, в дурака, хотя сейчас самая популярная игра — UNO.

«Все играют в UNO, да. Хотя я хочу всех научить играть в дурака. Во время Австралии я научила своего фитнес-тренера играть в дурака. Он быстро всё схватил, но сейчас говорит, что всё забыл. Пока играем в UNO, но, возможно, скоро я скажу, что больше никакого UNO. Только дурак», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 17-летняя Андреева после матча 1 июня с Питон Стирнс прошла в четвёртый круг турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и тем самым превзошла свой прошлогодний результат, где выбыла в третьем круге.