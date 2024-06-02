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Видеообзор победы Даниила Медведева над Томашем Махачем на «Ролан Гаррос» — 2024

Видеообзор победы Даниила Медведева над Томашем Махачем на «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 1 июня, сумел пробиться в стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче четвёртого круга Медведев со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4 обыграл чеха Томаша Махача, занимающего 34-е место в рейтинге ATP.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Медведев – Махач.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Встреча Медведева и Махача продлилась 3 часа 24 минуты. В её рамках Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил девять двойных ошибок и выполнил 14 эйсов. Махач сделал две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).

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