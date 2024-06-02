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Соболенко проиграла лишь четыре матча из последних 42 в ТБШ

Соболенко проиграла лишь четыре матча из последних 42 в ТБШ
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла 38 матчей из 42 на турнирах «Большого шлема».

Теннисистка одержала победу в 90,5% поединков. В этом году Соболенко забрала титул на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2024.

Напомним, сейчас Соболенко готовится сыграть уже четвёртый матч в рамках «Ролан Гаррос». Она встретится с американкой Эммой Наварро. Последняя встреча с соперницей у белоруски была на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Тогда Соболенко проиграла и выбыла из борьбы за титул в четвёртом круге турнира.

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отметил, что если Соболенко продолжит играть в своём темпе, то ей не будет равных на этом «Ролан Гаррос».

Отметим, что после двух подряд проигрышей в «тысячниках» Соболенко обещала первой ракетке мира Свёнтек встретиться с ней в финале «Ролан Гаррос».

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