Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Богдан

19-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в двух сетах обыграла румынку Ану Богдан, занимающую 64-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 7 минут. Украинская теннисистка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти (67%), выполнила четыре эйса и сделала три двойные ошибки. Румынка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%).

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.