Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Богдан
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в двух сетах обыграла румынку Ану Богдан, занимающую 64-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:20 МСК
19
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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64
Ана Богдан
А. Богдан
Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 7 минут. Украинская теннисистка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти (67%), выполнила четыре эйса и сделала три двойные ошибки. Румынка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%).
Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Комментарии
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