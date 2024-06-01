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Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Богдан

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Богдан
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в двух сетах обыграла румынку Ану Богдан, занимающую 64-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 19:20 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Ана Богдан
64
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 7 минут. Украинская теннисистка реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти (67%), выполнила четыре эйса и сделала три двойные ошибки. Румынка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%).

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Элина Свитолина сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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