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Андреева: не люблю, когда болеют против меня. Но понимаю, что с Грачёвой будет так

Андреева: не люблю, когда болеют против меня. Но понимаю, что с Грачёвой будет так
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Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» с французской спортсменкой Варварой Грачёвой.

«Я не люблю, когда болеют против меня. Помню, что в прошлом году я играла с француженкой. Меня всё раздражало, поведение и всё вокруг. Понимаю, что будут болеть против меня, но будет попроще, чем в прошлый раз», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Мирра Андреева без проблем обыграла американку Питон Стирнс, занимающую 62-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1. Варвара Грачёва в матче третьего круга одержала победу над румынской теннисисткой Ириной Бегу (127-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 6:3.

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