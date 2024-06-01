Руне вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Ковалика

Сегодня, 1 июня, завершился матч третьего круга турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» между Хольгером Руне из Дании и Йозефом Коваликом из Словакии. Со счётом 7:5, 6:1, 7:6 (7:2) победу одержал Руне.

Матч продолжался 3 часа 10 минут. За это время датчанин смог обыграть словака во всех трёх сетах, в последнем вышел на тай-брейк, но не дал возможности Ковалику продолжить игру ещё на один сет. Руне сделал пять подач навылет и восемь двойных ошибок, реализовал он при этом пять из 11 брейк-пойнтов. Ковалик выполнил только одну подачу навылет и допустил шесть двойных ошибок. Реализация брейк-пойнтов у словака составила 33% — два из шести.

Напомним, теннисисты ранее ни разу не встречались на корте. Теперь Руне встретится в 1/8 финала турнира с немецким теннисистом Александром Зверевым. Именно Зверев завоевал титул на «Мастерсе» в Риме (Италия), который завершился перед началом «Ролан Гаррос».