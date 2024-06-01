Григор Димитров одержал уверенную победу и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, он в четырёх сетах обыграл бельгийца Зизу Бергса, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 57 минут. Болгарский теннисист реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 (42%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил четыре эйса. Бельгиец сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%).

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сыграет с восьмой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши, который ранее в четырёх сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова.