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Григор Димитров одержал уверенную победу и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Григор Димитров одержал уверенную победу и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, он в четырёх сетах обыграл бельгийца Зизу Бергса, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 20:55 МСК
Зизу Бергс
104
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 4
6 		7 7 4 6
             
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 57 минут. Болгарский теннисист реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 (42%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил четыре эйса. Бельгиец сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%).

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Григор Димитров сыграет с восьмой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши, который ранее в четырёх сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова.

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