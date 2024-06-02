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«На корте нам всё равно, что мы лучшие друзья». Медведев — об играх с Рублёвым

«На корте нам всё равно, что мы лучшие друзья». Медведев — об играх с Рублёвым
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что находясь на корте с Андреем Рублёвым, они забывают, что лучшие друзья.

«Может быть немного неловко до и после матча. Кто бы ни выиграл, всегда думаешь: ну, и что дальше? Если выиграл, увидишь его в раздевалке, не к нему же сразу с разговорами идти. У него так же. И перед матчем не знаешь, как себя вести, но ты в матче. Все хотят победить. Если говорить обо мне с Андреем, то на корте нам всё равно, что мы лучшие друзья. У нас были жёсткие матчи. Если честно, на корте мне очень легко. Я хочу выиграть. А за пределами корта я на расслабоне, могу со всеми поговорить», — сказал Медведев на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, зачастую теннисисты-друзья вместе оказываются на корте. В третьем круге Арина Соболенко обыграла Паулу Бадоса. В обычной жизни спортсменки лучшие подруги, они часто тренируются вместе и выкладывают совместные фото.

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