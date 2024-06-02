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«Игра под крышей упрощает жизнь». Медведев — об удобстве кортов на «РГ»

«Игра под крышей упрощает жизнь». Медведев — об удобстве кортов на «РГ»
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что играть на крытых кортах удобнее, но если корт большой, то разница не сильно заметна.

«Когда играешь под крышей, то лучше понимаешь, когда начнётся твой матч, когда закончится, не теряешь время и дни. Сейчас Григор играет, и завтра, кажется, ему опять играть. Будет интересно на это посмотреть. Так что да, игра под крышей упрощает жизнь. Уверен, лет через пять будет три крытых корта, лет через 10 – четыре, так что станет лучше для всех. Условия разные, но чем больше корт, тем меньше крыша влияет на условия. Не думаю, что есть разница, если такой игрок, как Томас, приходит на «Сюзанн Ленглен» и играет под крышей. Я там прошлый матч под крышей играл. Не думаю, что есть большая разница, но лучше спросить его самого, мне тяжело ответить. К счастью, я играю на больших кортах (смеётся)», — сказал Медведев на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, из-за погодных условий с начала турнира ежедневно приостанавливают по несколько матчей на открытых кортах, многие теннисисты недовольны такими условиями из-за того, что во время поединка приходится прерываться, а настроиться обратно уже сложнее.

Недовольство по этому поводу выражала Анастасия Потапова, одна из тех теннисисток, которая сыграет в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

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