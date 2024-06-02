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Соболенко объяснила, почему не читает комментарии в соцсетях во время важных турниров

Соболенко объяснила, почему не читает комментарии в соцсетях во время важных турниров
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что старается не читать комментарии в своих социальных сетях во время важных турниров, так как это сбивает её настрой на матчи.

— Во время турнира я стараюсь не смотреть комментарии в соцсетях, потому что если начнёшь что-то искать, то обязательно найдёшь что-то плохое и станешь об этом думать. Я просто показываю свою жизнь на турнире, остаюсь на связи с людьми. А после турнира уже читаю всё хорошее, все комментарии. И очень ценю эту поддержку. Здорово, что люди меня хорошо понимают. Да, после турнира просматриваю все комментарии.

— А как справляетесь с негативной реакцией?
— Всё приходит с опытом. Негативщики обычно самые громкие, и я просто стараюсь их игнорировать. Понимаю, что невозможно заставить весь мир любить себя. Это нормально. Ничего страшного, если я кому-то не нравлюсь. Знаю, что тех, кто меня поддерживает, больше, чем хейтеров. Я стараюсь мыслить позитивно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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