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Даниил Медведев назвал трёх людей в истории тенниса, с которыми хотел бы поужинать

Даниил Медведев назвал трёх людей в истории тенниса, с которыми хотел бы поужинать
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал трёх людей в истории тенниса, с которыми хотел бы поужинать.

— Если бы вы могли устроить ужин и пригласить на него трёх человек из истории тенниса. Просто посидеть, поговорить, поужинать. Кто бы это был и о чём бы вы говорили?
— О чём бы мы говорили, о теннисе или о жизни? От этого зависит выбор.

— О жизни.
— Ага, о жизни. Без тенниса.

— Можно немного и о теннисе.
— Немного о теннисе. Назову Новака, потому что я хотел бы знать его… Это забавный вопрос. Вы говорите о трёх людях, я бы хотел, чтобы это был откровенный и приватный разговор, без камер, где мы бы все могли задавать друг другу вопросы и говорить честно. Первый – Новак. Ещё два из истории тенниса… Джон Макинрой – неплохая компания. Третий – Кафельников. Мы с ним не близки. Вот такую выбрал бы тройку, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Даниил Медведев сыграет с победителем встречи между 11-й ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии и немцем Ян-Леннардом Штруффом (41-й в рейтинге ATP).

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