Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева сравнила свои выступления на «Ролан Гаррос» в 2024 и 2023 годах.

— Вы чуть больше года в туре, сравните себя сейчас с той, какой вы были на прошлом «Ролан Гаррос»? В чём вы больше всего прибавили?

— Я стала более стабильной – и в теннисе, и в менталке, и в игре, во всём. Знаю, чего от себя ожидать. Знаю игроков, знаю, кто как будет играть. Не могу сказать, что я стала более опытной, просто у меня пока немного опыта. Но я привыкла к атмосфере, к турнирам, к кортам, к трибунам, ко всему. Сейчас мне легче играть на больших кортах. Просто выходишь и играешь, а в том году я очень сильно нервничала перед каждым матчем. Но старалась справляться, говорить себе, что мне нечего терять, просто выходи и постарайся проявить себя, и всё. Теперь я уже знаю, что ожидать, и так не нервничаю, как год назад, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 1 июня, Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» благодаря победе в матче третьего круга «Ролан Гаррос» над американкой Питон Стирнс (62-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:1.