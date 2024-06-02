Зверев прокомментировал победу в 1/16 финала «РГ», где он отыгрался со счёта 1:4

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в 1/16 финала «Ролан Гаррос», где он в пяти сетах обыграл Таллона Грикспора (25) со счётом 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3). Также Зверев отыгрался со счёта 1:4 в решающем сете и довёл матч до тай-брейка.
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— Как вам удалось перевернуть пятый сет, когда вы проигрывали два брейка?
— Я ответил ему двумя своими брейками. Слушайте, не знаю. Когда проигрываешь 1:4 с двумя брейками, особенно если соперник так мощно подаёт, как он в пятом сете, то не всегда получится выиграть. Невероятно рад, что у меня получилось.
— Приходило в голову, что можете проиграть? Потому что казалось, что вы проиграете.
— О боже, да у меня уже целая речь была заготовлена для каждого члена команды. Я уже знал, что скажу своему тренеру, что скажу спарринг-партнёру, что скажу тренеру по физподготовке. Я бы так их разнёс, вы даже не представляете! (смеётся). Когда проигрываешь 1:4 и соперник сделал два брейка, шансы на камбэк очень малы. Думаю, я очень хорошо сыграл гейм при 1:4, когда счёт стал 3:4, он начал думать. А на тай-брейке я показал свой лучший теннис за весь матч. Очень рад, что выиграл и продолжаю турнир, — сказал Зверев на пресс-конференции.
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