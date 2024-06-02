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Андреева — самая юная за 26 лет теннисистка, дошедшая до 1/8 финала на всех покрытиях ТБШ

Андреева — самая юная за 26 лет теннисистка, дошедшая до 1/8 финала на всех покрытиях ТБШ
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Российская теннисистка, 17-летняя Мирра Андреева поделилась эмоциями от того, что стала самой юной теннисисткой за 26 лет, которая дошла до 1/8 финала на всех трёх покрытиях на турнирах «Большого шлема».

— Вы – самая юная теннисистка со времён Анны Курниковой в 1998-м, которая доходила до четвёртого круга на всех трёх поверхностях на «Шлемах». Знали об этом? Это было 26 лет назад.
— Я этого не знала. Рада, что я первая за 26 лет. Это хорошо. Мне нравится. Рада, что смогла выиграть много матчей и быть здесь, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, 17-летняя Андреева является финалисткой одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. На турнире «Ролан Гаррос» она уже дошла до четвёртого раунда и встретится в матче с экс россиянкой Варварой Грачёвой.

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