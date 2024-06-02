Андреева рассказала, как сохраняет спокойствие, несмотря на игру в сложных условиях

Российская теннисистка, 17-летняя Мирра Андреева заявила, что не переживает по поводу приостановленных матчей, потому что знает, что эти обстоятельства зависят не от неё.

— Почему у вас так хорошо получается в таких непростых условиях? Прошлый матч вы закончили в два ночи, шёл дождь. Более опытным игрокам тяжело, а вы просто выходите и всё равно показываете свой лучший теннис.

— Ну, я знаю, что от меня это не зависит. Надо просто принять, что условия будут вот такими. Будет дождь. Возможно, матч перенесут на попозже или мы будем доигрывать завтра. Я просто с этим смирилась. Сказала: ну, что есть, то есть, надо это принять, всё равно ничего не изменишь. Два дня назад я вышла на матч, который закончился в два ночи, с пониманием, что я ничего не могу изменить. Значит, буду просто играть, вот и всё, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Не все теннисисты спокойно реагируют на матчи, приостанавливающиеся из-за дождей во Франции. Анастасия Потапова поделилась, что была расстроена из-за этого, потому что ей некомфортно играть после остановки игры и в сырую погоду.