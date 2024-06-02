Тейлор Фритц в пяти сетах победил Коккинакиса и вышел в четвёртый круг «РГ»

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 2 июня, он в пяти сетах обыграл австралийца Танаси Коккинакиса, занимающего 100-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 5:7, 6:3.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 4 часа 26 минут. Американский теннисист реализовал пять брейк-пойнтов из девяти (56%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил 12 эйсов. Австралиец сделал две двойные ошибки, выполнил девять подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных (33%).
Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Тейлор Фритц сразится с победителем матча между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии и Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины (29-й в рейтинге ATP).
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