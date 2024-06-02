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Тейлор Фритц в пяти сетах победил Коккинакиса и вышел в четвёртый круг «РГ»

Тейлор Фритц в пяти сетах победил Коккинакиса и вышел в четвёртый круг «РГ»
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 2 июня, он в пяти сетах обыграл австралийца Танаси Коккинакиса, занимающего 100-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 5:7, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 20:20 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 4 5 6
3 		2 7 7 7 3
             
Танаси Коккинакис
100
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Отметим, что спортсмены провели на корте 4 часа 26 минут. Американский теннисист реализовал пять брейк-пойнтов из девяти (56%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил 12 эйсов. Австралиец сделал две двойные ошибки, выполнил девять подач навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных (33%).

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Тейлор Фритц сразится с победителем матча между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии и Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины (29-й в рейтинге ATP).

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